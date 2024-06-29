Армия РФ активизировала штурмы на Торецком направлении, самое горячее направление — Покровское

По состоянию на утро на фронте уже произошло 37 боевых столкновений. Россияне активно действуют на Торецком направлении, однако самым горячим направлением остается Покровское. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Сегодня, по состоянию на это время, произошло 37 боевых столкновений. Захватчики совершили 12 авиаударов 35 КАБами и 25 ударов дронами-камикадзе, 630 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов», — говорится в сообщении.



Ситуация на фронте следующая:



На Харьковском направлении сейчас произошло шесть атак оккупантов в районе Волчанска. Две - отбиты, боестолкновения в четырех локациях продолжаются. Ситуация контролируемая.



На Купянском направлении продолжается атака наших позиций в районе Стельмаховки. Ситуация контролируется.



На Северском направлении уже отбито два вражеских штурма, но три попытки захватчиков продвинуться вперед у Спирного и Выемки продолжаются. Украинские военные наносят комплексное огневое поражение.



На Краматорском направлении с начала суток произошло пять боестолкновений. Две атаки вблизи Калиновки отбиты, ведутся боевые действия в районе Часового Яра. Российские оккупанты успеха не имеют.



Армия РФ активно действуют на Торецком направлении — сегодня пытается вытеснить Силы обороны с позиций вблизи Торецка. Продолжается бой в трех локациях.



Особенно активным противник остается на Покровском направлении. Уже с начала суток совершил восемь попыток прорвать нашу оборону в районах Воздвиженки, Прогресса и Сокола. Из них четыре еще продолжается. Силы обороны принимают меры для истощения наступательного потенциала оккупантов.



На Кураховском направлении продолжается атака захватчиков на Парасковиевку. Ситуация под контролем Сил обороны. Еще пять штурмов отбито в районе Константиновки. Враг понес потери.



На Времивском направлении ВС РФ пытаются продвинуться в районе Водяного. Украинские подразделения сдерживают захватчиков огнем.



Ореховское направление. Наши воины подавили попытку оккупантов прорвать оборону в районе Новоданиловки.



Ранее мы писали, что 29 июня в очередной раз российские войска ударили по территории Украины ударными дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили все российские цели.