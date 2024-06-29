Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Армия РФ активизировала штурмы на Торецком направлении, самое горячее направление — Покровское

29 июня 2024, 11:58

Армия РФ активизировала штурмы на Торецком направлении, самое горячее направление — Покровское

По состоянию на утро на фронте уже произошло 37 боевых столкновений. Россияне активно действуют на Торецком направлении, однако самым горячим направлением остается Покровское. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

«Сегодня, по состоянию на это время, произошло 37 боевых столкновений. Захватчики совершили 12 авиаударов 35 КАБами и 25 ударов дронами-камикадзе, 630 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Ситуация на фронте следующая:

На Харьковском направлении сейчас произошло шесть атак оккупантов в районе Волчанска. Две - отбиты, боестолкновения в четырех локациях продолжаются. Ситуация контролируемая.

На Купянском направлении продолжается атака наших позиций в районе Стельмаховки. Ситуация контролируется.

На Северском направлении уже отбито два вражеских штурма, но три попытки захватчиков продвинуться вперед у Спирного и Выемки продолжаются. Украинские военные наносят комплексное огневое поражение.

На Краматорском направлении с начала суток произошло пять боестолкновений. Две атаки вблизи Калиновки отбиты, ведутся боевые действия в районе Часового Яра. Российские оккупанты успеха не имеют.

Армия РФ активно действуют на Торецком направлении — сегодня пытается вытеснить Силы обороны с позиций вблизи Торецка. Продолжается бой в трех локациях.

Особенно активным противник остается на Покровском направлении. Уже с начала суток совершил восемь попыток прорвать нашу оборону в районах Воздвиженки, Прогресса и Сокола. Из них четыре еще продолжается. Силы обороны принимают меры для истощения наступательного потенциала оккупантов.

На Кураховском направлении продолжается атака захватчиков на Парасковиевку. Ситуация под контролем Сил обороны. Еще пять штурмов отбито в районе Константиновки. Враг понес потери.

На Времивском направлении ВС РФ пытаются продвинуться в районе Водяного. Украинские подразделения сдерживают захватчиков огнем.

Ореховское направление. Наши воины подавили попытку оккупантов прорвать оборону в районе Новоданиловки.

Ранее мы писали, что 29 июня в очередной раз российские войска ударили по территории Украины ударными дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили все российские цели. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Организации
Генштаб ВСУ
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
10:26
В Севастополе работает ПВО, трое людей пострадали из-за атаки
23:34
Главное за день: Сложная ситуация в Часов Яре. Дебаты Трампа и Байдена
23:22
Два года после захвата Северодонецка, новый «квартирный указ ДНР», кадровые перестановки «ЛНР» — дайджест оккупации ►
18:50
«ДНР»: Аренду торговых мест на рынках не будут повышать, но временно
17:12
В больнице оккупированного Донецка произошел конфликт между «ветераном СВО» и старшеклассником
16:49
В оккупированном Мариуполе мигрант изнасиловал 15-летнюю девочку: он может избежать наказания
13:41
На Луганщине оккупационная власть приняла «закон», по которому коллаборанты получат жилье переселенцев
10:43
Россия бросает в бой УАЗ-«буханки» из-за дефицита бронетехники — BILD
23:20
Главное за день: 11 требований от Венгрии. Удар по базе россиян в Курской области
21:22
На оккупированной Луганщине коммунальные услуги подорожают с 1 июля
20:18
Известны имена оккупантов, погибших во время удара по Первомайску
18:03
В России бывшего «министра обороны ДНР» и боевика Игоря Гиркина этпапировали в колонию
16:12
Днем под обстрел попало оккупированное Дебальцево
16:02
Организовала оккупационный «референдум» в Попасной: коллаборантка получила срок
13:47
Отменить отключения света планируют на некоторых прифронтовых территориях Украины
12:07
Селидовская ГВА сообщила подробности российского удара по жилому кварталу города
11:15
Сегодня утром войска РФ снова обстреляли Селидово: местные жители сообщают о погибших
10:50
В Лисичанске россияне организовывают провокации и бьют дронами по жилой застройке – Лысогор
10:33
Населенные пункты Донецкой области 27 раз подвергались российским обстрелам за прошедшие сутки
08:24
За сутки войска РФ нанесли 295 ударов по Запорожской области, есть разрушения
все новости
15:45
ВСУ отбили оккупантов от Тернов и Ямполевки Донецкой области
14:25
Спецназовцы СБУ уничтожили восемь зенитных комплексов российской армии
14:19
РФ утром обстреляла Донецкую область: есть жертвы и пострадавшие
13:42
«Базовый прогноз — 12 часов без света»: гендиректор Yasno рассказал об отключениях света зимой
12:50
Армия РФ продвинулась на Донетчине: аналитики назвали населенные пункты
11:58
Армия РФ активизировала штурмы на Торецком направлении, самое горячее направление — Покровское
10:48
Российские оккупанты за сутки 13 раз обстреляли населенные пункты Донетчины
10:26
В Севастополе работает ПВО, трое людей пострадали из-за атаки
09:59
Четверо погибших и 6 раненых: последствия обстрелов РФ Донетчины
09:22
В Украине силы ПВО сбили все БПЛА
23:34
Главное за день: Сложная ситуация в Часов Яре. Дебаты Трампа и Байдена
23:22
Два года после захвата Северодонецка, новый «квартирный указ ДНР», кадровые перестановки «ЛНР» — дайджест оккупации ►
22:50
Продажа протезного завода в Днепре: работники и военные выступили против
21:58
Украина вернула еще 10 человек из российского плена
21:23
Последний эвакуационный рейс из Донетчины прибыл в Ровенскую область
21:18
Российский удар по Днепру: разрушены несколько этажей жилого дома
20:04
Обстрел Торецка: что известно к вечеру
18:50
«ДНР»: Аренду торговых мест на рынках не будут повышать, но временно
18:20
Мир увидит детальный план Украины по завершению войны к концу года — Зеленский
17:38
За июнь более миллиона переселенцев получат 2,9 миллиардов гривен
все новости
ВИДЕО
Стало известно, где ВСУ отбили позиции. Фото: Азов ВСУ отбили оккупантов от Тернов и Ямполевки Донецкой области
29 июня, 15:45
Два года после захвата Северодонецка, новый «квартирный указ ДНР», кадровые перестановки «ЛНР» — дайджест оккупации ► Два года после захвата Северодонецка, новый «квартирный указ ДНР», кадровые перестановки «ЛНР» — дайджест оккупации ►
28 июня, 23:22
Святогорск получил новую технику для ликвидации последствий войны при поддержке USAID Святогорск получил новую технику для ликвидации последствий войны при поддержке USAID
28 июня, 16:10
Бойцы Национальной гвардии Украины сбили сегодня в Донецкой области российский штурмовик Су-25. Фото: Слово и Дело В Донецкой области бойцы Нацгвардии сбили российский штурмовик Су-25
28 июня, 11:55
Президент Украины записал обращение в День Конституции. Фото: кадр из видео Первое слово Конституции — «Украина»: Зеленский обратился к украинцам в День Конституции
28 июня, 09:52
Из Торецкого направления эвакуировали людей. Фото: ГСЧС Более 40 человек эвакуировали из Торецкой громады
27 июня, 16:22

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор