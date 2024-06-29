Армія РФ просунулася на Донеччині: аналітики назвали населені пункти

Окупаційні війська РФ просунулися біля кількох населених пунктів Донецької області. Про це повідомили військові аналітики українського проєкту DeepState.
«Ворог просунувся у Південному, Соколі, біля Невського та Новоселівки Першої. Уточнено лінію дотику біля Шумів», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що на ранок на фронті вже сталося 37 бойових зіткнень. Росіяни активно діють на Торецькому напрямку, проте найгарячішим залишається Покровський напрямок.
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