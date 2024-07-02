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Близько 20 разів ударив ножем: у Слов'янську чоловік жорстоко вбив колишню співмешканку та її 15-річну доньку

02 липня 2024, 20:03

Близько 20 разів ударив ножем: у Слов'янську чоловік жорстоко вбив колишню співмешканку та її 15-річну доньку

Місце жорстокого вбивства жінки та її 15-річної дочки у Слов'янську. Фото: Донецька обласна прокуратура Місце жорстокого вбивства жінки та її 15-річної дочки у Слов'янську. Фото: Донецька обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили мешканцю Слов'янська про підозру у скоєнні умисного вбивства двох людей(п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, 2 липня приблизно о 02:30 місцевий житель прийшов до будинку своєї колишньої співмешканки. Розбивши вікна, він проник у будинок, у якому на той час перебували жінка та її 15-річна донька. Чоловік піднявся на другий поверх, де в одній із кімнат ховалася мати з дівчинкою, і вибив двері. Увірвавшись у приміщення, він накинувся на них з ножем і завдав великої кількості ударів по всьому тілу. Зокрема, жінку він ударив ножем близько 20 разів. Побачивши, що його жертви без ознак життя, нападник втік.

Проте невдовзі чоловіка затримали силовики. Під час затримання він був п'яним і зі слідами крові на руках та одязі.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання – довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що 1 липня російські окупанти вбили жінку та поранили родину з 12-річною дитиною у Покровському районі.

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