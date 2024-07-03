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Внаслідок обстрілу в Донецьку палає російський склад боєприпасів (оновлено)

03 липня 2024, 20:20

Внаслідок обстрілу в Донецьку палає російський склад боєприпасів (оновлено)

Внаслідок обстрілу в Донецьку палає російський склад боєприпасів

В окупованому Донецьку ввечері 3 липня спалахнув склад російських боєприпасів. За попередньою інформацією, пожежа в Будьонівському районі виникла внаслідок удару ЗСУ.

Як повідомили місцеві жителі, сталася повторна детонація — снаряди кілька разів хаотично розліталися.

 Потім був повторний приліт у тому ж районі. Клуби диму, що підіймаються на околиці міста, видно із центру Донецька. 

За інфоромацією джерела «Новин Донбасу», вулицю Світлого шляху перекрили. Є небезпека чергової детонації.

За попередньою інформацією, пожежа — на вулиці Світлого шляху. Там розташований, крім іншого, колишній артпростір «Ізоляція», на території якого окупанти облаштували колонію для полонених.

Там же, за свідченнями очевидців, російські війська зберігають бойову техніку.

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