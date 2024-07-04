В «ДНР» изменились тарифы на коммунальные услуги: сколько придется платить

На временно оккупированных территориях Донецкой области с 1 июля увеличатся тарифы на коммунальные услуги на 10%. Меньше всего жители будут платить за вывоз мусора, а больше всего — за газ. Об этом сообщили в пресс-службе «правительства» «ДНР».
Как отмечается, основной причиной роста тарифов в «республике» является убыточность тарифов и инфляция, которая обусловлена увеличением цен на металл, строительные материалы, топливо и другие материалы, а также услуги.
«Расходы, которые несут ресурсоснабжающие организации не покрываются доходами от действующих тарифов. А возможности республиканского бюджета по выделению субсидий на «разницу в тарифах» ограничены и в основном направлены на выплату заработной платы работникам отрасли», — говорится в сообщении.
Каких стоит ждать тарифов гражданам:
«Средневзвешенный условный платеж за коммунальные услуги для семьи из трех человек, проживающей в двухкомнатной квартире, увеличится на 10 %, что вписывается в общероссийские параметры индексов изменения платы за коммунальные услуги», — отметили оккупанты.
Ранее мы писали, что стоимость коммунальных услуг на оккупированной территории Луганской области повысится с 1 июля, ежемесячный платеж за них увеличится в среднем на 10%.
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