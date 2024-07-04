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В «ДНР» изменились тарифы на коммунальные услуги: сколько придется платить

04 июля 2024, 12:19

В «ДНР» изменились тарифы на коммунальные услуги: сколько придется платить

На временно оккупированных территориях Донецкой области с 1 июля увеличатся тарифы на коммунальные услуги на 10%. Меньше всего жители будут платить за вывоз мусора, а больше всего — за газ. Об этом сообщили в пресс-службе «правительства» «ДНР».

Как отмечается, основной причиной роста тарифов в «республике» является убыточность тарифов и инфляция, которая обусловлена увеличением цен на металл, строительные материалы, топливо и другие материалы, а также услуги.

«Расходы, которые несут ресурсоснабжающие организации не покрываются доходами от действующих тарифов. А возможности республиканского бюджета по выделению субсидий на «разницу в тарифах» ограничены и в основном направлены на выплату заработной платы работникам отрасли», — говорится в сообщении. 

Каких стоит ждать тарифов гражданам:

  • Холодная вода — с 30,02руб./1м3 до 32,42 руб./1м3 (рост на 8,0%);
  • водоотведение — с 13,93 руб./1м3 до 15,04 руб./1м3 (рост на 8,0%);
  • тепло — с 1 392,40 руб./1Гкал до 1 495,44 руб./1Гкал (рост на 7,4%); или отопление на (протяжении года в месяц) с 17,71 руб./1м2 до 19,02 руб./1м2 (рост на 7,4%);
  • горячая вода — с 93,20 руб./м3 до 100,10 руб. /м3 (рост на 7,4%);
  • газоснабжение (многоквартирные дома при отсутствии счетчиков) — с 3,61 руб./м3 до 4,49 руб./м3 (рост на 24,4%);
  • сфера обращения с ТКО (средний размер платы по «ДНР») – с 34,67 руб./чел. мес. до 36,30 руб./чел. мес. (рост на 4,7%);
  • свет — увеличение по всем диапазонам потребления на 16,7%.

«Средневзвешенный условный платеж за коммунальные услуги для семьи из трех человек, проживающей в двухкомнатной квартире, увеличится на 10 %, что вписывается в общероссийские параметры индексов изменения платы за коммунальные услуги», — отметили оккупанты. 

Ранее мы писали, что стоимость коммунальных услуг на оккупированной территории Луганской области повысится с 1 июля, ежемесячный платеж за них увеличится в среднем на 10%. 

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