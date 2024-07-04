У «ДНР» змінилися тарифи на комунальні послуги: скільки доведеться платити

На тимчасово окупованих територіях Донецької області з 1 липня збільшаться тарифи на комунальні послуги на 10%. Найменше мешканці платитимуть за вивіз сміття, а найбільше — за газ. Про це повідомили у пресслужбі «уряду» «ДНР».
Як зазначається, основною причиною зростання тарифів у «республіці» є збитковість тарифів та інфляція, яка зумовлена збільшенням цін на метал, будівельні матеріали, паливо та інші матеріали, а також послуги.
«Витрати, які несуть ресурсопостачальні організації, не покриваються доходами від чинних тарифів. А можливості республіканського бюджету щодо виділення субсидій на «різницю в тарифах» обмежені та здебільшого спрямовані на виплату заробітної плати працівникам галузі», — зазначається у повідомленні.
Яких варто чекати тарифів громадянам:
«Середньозважений умовний платіж за комунальні послуги для сім'ї з трьох осіб, яка проживає у двокімнатній квартирі, збільшиться на 10%, що вписується в загальноросійські параметри індексів зміни плати за комунальні послуги», — резюмували окупанти.
Раніше ми писали, що вартість комунальних послуг на окупованій території Луганської області з 1 липня підвищиться, щомісячний платіж за них збільшиться в середньому на 10%.
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