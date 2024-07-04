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У «ДНР» змінилися тарифи на комунальні послуги: скільки доведеться платити

04 липня 2024, 12:19

У «ДНР» змінилися тарифи на комунальні послуги: скільки доведеться платити

На тимчасово окупованих територіях Донецької області з 1 липня збільшаться тарифи на комунальні послуги на 10%. Найменше мешканці платитимуть за вивіз сміття, а найбільше — за газ. Про це повідомили у пресслужбі «уряду» «ДНР».

Як зазначається, основною причиною зростання тарифів у «республіці» є збитковість тарифів та інфляція, яка зумовлена збільшенням цін на метал, будівельні матеріали, паливо та інші матеріали, а також послуги.

«Витрати, які несуть ресурсопостачальні організації, не покриваються доходами від чинних тарифів. А можливості республіканського бюджету щодо виділення субсидій на «різницю в тарифах» обмежені та здебільшого спрямовані на виплату заробітної плати працівникам галузі», — зазначається у повідомленні. 

Яких варто чекати тарифів громадянам:

  • Холодна вода — з 30,02 руб. / 1м3 до 32,42 руб. / 1м3 (зріст на 8,0%);
  • водовідведення — з 13,93 руб./1м3 до 15,04 руб./1м3 (зростання на 8,0%);
  • тепло - з 1 392,40 руб. / 1 Гкал до 1 495,44 руб. / 1 Гкал (зростання на 7,4%); або опалення на (протягом року в місяць) з 17,71 руб./1м2 до 19,02 руб./1м2 (зростання на 7,4%);
  • гаряча вода — з 93,20 руб. / М3 до 100,10 руб. /м3 (зріст на 7,4%);
  • газопостачання (багатоквартирні будинки за відсутності лічильників) — з 3,61 руб./м3 до 4,49 руб./м3 (зростання на 24,4%);
  • сфера поводження з ТКО (середній розмір плати за «ДНР») — з 34,67 руб. / Чол. міс. до 36,30 руб. / Чол. міс. (Зростання на 4,7%);
  • світло - збільшення по всіх діапазонах споживання на 16,7%.

«Середньозважений умовний платіж за комунальні послуги для сім'ї з трьох осіб, яка проживає у двокімнатній квартирі, збільшиться на 10%, що вписується в загальноросійські параметри індексів зміни плати за комунальні послуги», — резюмували окупанти. 

Раніше ми писали, що вартість комунальних послуг на окупованій території Луганської області з 1 липня підвищиться, щомісячний платіж за них збільшиться в середньому на 10%.

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