Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Из российской оккупации Украина вернула 10 детей

20 июня 2024, 16:34

Из российской оккупации Украина вернула 10 детей

Украина вернула с оккупированных территорий еще 10 детей. Фото: Дмитрий Лубинец Украина вернула с оккупированных территорий еще 10 детей. Фото: Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что десять украинских детей, которые проживали на временно оккупированных территориях, вернули домой. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Как отмечается, дети вместе со своими родными проживали в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.



Лубинец сообщил, что так называемая власть вводила свои правила для украинцев в оккупации. В частности, без российского паспорта нельзя сделать ни одного действия или получить медицинскую помощь, также россияне осуществляли безосновательные обыски в домах. По словам мамы одного из мальчиков, российские солдаты проживали в поврежденном российским снарядом доме.

«Новая власть» заставляла детей ходить в российскую школу и каждый понедельник петь гимн страны, которая принесла разруху, страх и беспорядок. К счастью, некоторым удавалось получать онлайн украинское образование, однако родителей запугивали, что в таком случае детей будут отбирать», — отметил он.

Вернувшиеся посетили Центр защиты прав ребенка, с ними пообщалась компетентная мультифункциональная команда, которая зафиксировала преступления, свидетелями или жертвами которых они были.

Контакты: горячая линия 0 800 50 17 20 - в пределах Украины, 044 299 74 08 - для звонков из-за рубежа, электронный адрес - [email protected].

Ранее мы писали, что правоохранительные органы эвакуировали последнего ребенка из прифронтового села Прогресс Покровского района Донецкой области. Им стал 14-летний Рамир.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Дмитрий Лубинец
События
вернули детей

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:23
В Северодонецке оккупационные власти проверяют пустые квартиры, чтобы их «отжимать» и заселять военных РФ
14:50
В оккупированном Мариуполе работала ПВО
12:49
В Крыму на мысе Чауда прогремели взрывы: у россиян сдетонировал боекомплект, возможно есть раненые
12:24
Мужчина в Донецке подорвался на противопехотной мине
23:55
Главное за день: РФ приближается к Торецку. Удары по энергосистеме
23:50
В Мариуполе оккупанты демонтировали памятник жертвам обстрела микрорайона «Восточный»
20:52
В оккупированном Донецке ни один из 120 водоемов не пригоден для купания
17:19
В оккупированном Донецке двое людей погибли из-за обстрела
14:17
Один ребенок и двое взрослых пострадали при обстреле Донецка
13:45
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:48
Главное за день: Россияне обезглавили военнопленного. Удары по нефтебазам РФ
23:35
Обеспечивает финансирование оккупационных властей на Луганщине: СБУ сообщила о подозрении «министру финансов ЛНР»
23:04
В захваченном Мариуполе оккупанты готовят школьников к службе в российской армии
21:07
На захваченной Донетчине россияне усилили фильтрацию. Кого проверяют оккупанты
17:12
В Мариуполе появился комитет спасения православия: по городу ходят их патрули
15:59
Россияне планируют отдать виллу Софии Ротару в Крыму под госпиталь для оккупантов
15:59
В Мариуполе россияне построят новую военно-логистическую базу на отобранных у жителей землях. Где она будет находиться
15:29
Россияне будут готовить операторов БПЛА в «вузах» оккупированной Луганщины
14:57
Железная дорога из Мариуполя в Крым: в DeepState рассказали, существует ли она на самом деле
13:37
В оккупированном Донецке пострадал мужчина при обстреле
все новости
18:11
В пятницу графики почасовых отключений электроэнергии применят в течение всех суток
17:59
Как продлить выплаты пенсионерам ВПО, кто не прошел идентификацию: инструкция
17:23
В Северодонецке оккупационные власти проверяют пустые квартиры, чтобы их «отжимать» и заселять военных РФ
16:59
Удар по поселку Роскошное из РСЗО «Смерч»: количество пострадавших возросло
16:46
Российские военные обстреляли бригаду энергетиков в Донецкой области: есть раненый
16:34
Из российской оккупации Украина вернула 10 детей
15:55
Автобус с украинцами слетел в кювет в Польше: 8 пострадавших, среди них — один ребенок
15:33
Румыния передаст Украине систему ПВО Patriot
14:50
В оккупированном Мариуполе работала ПВО
14:43
Под оккупированным Донецком беспилотник атаковал советника Пушилина: он ранен
13:57
Россияне днем ударили по поселку Роскошное: трое людей погибли, среди пострадавших — ребенок
13:11
Украинские войска отбросили армию РФ вблизи Александрополя в Донецкой области – DeepState
12:54
РФ скинула на Константиновку авиабомбу: есть жертва и пострадавшая
12:49
В Крыму на мысе Чауда прогремели взрывы: у россиян сдетонировал боекомплект, возможно есть раненые
12:24
Мужчина в Донецке подорвался на противопехотной мине
11:41
Пограничники отбили атаку на Северском направлении: семь оккупантов погибли
11:37
Армия РФ усилила обстрелы освобожденных населенных пунктов Луганщины. Сколько там остается людей
10:59
В результате атаки РФ на энергетику объемы отключений света увеличат с 11:00
10:08
Беспилотники атаковали нефтебазы в России: там произошли масштабные пожары
09:59
За сутки армия РФ атаковала 16 населенных пунктов Донетчины: есть жертвы и повреждения
все новости
ВИДЕО
Жители Мариуполи слышали взрывы. Фото: Telegram-канал Мариуполь сейчас В оккупированном Мариуполе работала ПВО
20 июня, 14:50
Пограничники отбили штурм россиян на Северском направлении. Фото: скрин с видео Пограничники отбили атаку на Северском направлении: семь оккупантов погибли
20 июня, 11:41
Масштабный пожар на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области РФ. Фото: Baza Беспилотники атаковали нефтебазы в России: там произошли масштабные пожары
20 июня, 10:08
Бойцы ВСУ на фоне первого трофейного танка-сарая РФ. Фото: ОСГВ «Хортица» Захват первого российского «танка-сарая» вместе с экипажем: бойцы ВСУ рассказали подробности
19 июня, 18:38
Последствия обстрела Херсона. Фото: ГСЧС Херсонской области В Херсоне под российский обстрел попали жилые дома и больница
19 июня, 13:58
Разрушенный россиянами Часов Яр. Фото: скриншот с видео Как сейчас выглядит Часов Яр: кадры с дрона
19 июня, 13:28
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор