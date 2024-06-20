Из российской оккупации Украина вернула 10 детей

Украина вернула с оккупированных территорий еще 10 детей. Фото: Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что десять украинских детей, которые проживали на временно оккупированных территориях, вернули домой. Об этом он написал на своей странице в Telegram.



Как отмечается, дети вместе со своими родными проживали в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.





Лубинец сообщил, что так называемая власть вводила свои правила для украинцев в оккупации. В частности, без российского паспорта нельзя сделать ни одного действия или получить медицинскую помощь, также россияне осуществляли безосновательные обыски в домах. По словам мамы одного из мальчиков, российские солдаты проживали в поврежденном российским снарядом доме.

«Новая власть» заставляла детей ходить в российскую школу и каждый понедельник петь гимн страны, которая принесла разруху, страх и беспорядок. К счастью, некоторым удавалось получать онлайн украинское образование, однако родителей запугивали, что в таком случае детей будут отбирать», — отметил он.



Вернувшиеся посетили Центр защиты прав ребенка, с ними пообщалась компетентная мультифункциональная команда, которая зафиксировала преступления, свидетелями или жертвами которых они были.



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