З РФ до України повернули 85-річну жінку з Донецької області

З Росії до України вдалося повернути 85-річну жінку. Її депортували з тимчасово окупованої території Донецької області до російського Таганрогу у 2022 році. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.



За його словами, жінка більшу частину свого життя прожила у місті Волноваха, проте після повномасштабного вторгнення її примусово депортували в будинок для людей похилого віку у місті Таганрог.





До Лубінця звернулася сестра 85-річної українки, яка розповіла, що здоров'я її родички з кожним днем стає лише гіршим.



«Офіс омбудсмена спільними зусиллями із громадською організацією «Плурітон» організував евакуацію жінки на підконтрольну територію України територію. Цей процес вимагав значних зусиль та координації, але зрештою всі перешкоди були подолані», — зазначив омбудсмен.



Відомо, що зараз жінка мешкає зі своєю родиною у Полтаві.



Раніше ми писали, що десять українських дітей, які мешкали на тимчасово окупованих територіях, повернули додому.