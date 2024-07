У Дональда Трампа стріляли на передвиборному мітингу: як почувається кандидат у президенти

На Трампа скоїли замах. Фото: скрін

На кандидата у президенти США та одіозного політика Дональда Трампа скоїли замах. Це сталося під час мітингу у штаті Пенсільванія. Про це повідомляють Associated Press, The New York Times, The New-York Post.



Щойно Трамп вийшов на сцену, пролунали звуки, схожі на стрілянину. На обличчі політика було трохи крові, до нього одразу поспішила Секретна служба США, його евакуювали з місця інциденту.





За попередньою інформацією, нападником виявився 20-річний Томас Метью Крукс, який стріляв з автоматичної гвинтівки AR-15 з даху одноповерхової будівлі. Хлопця вбили вдома співробітники секретної служби. Також повідомляється, що в результаті стрілянини занинув однин з глядачів, також є постраждалий.



До речі, за день до замаху Крукс записав відео, в якому розповів, що ненавидить Трампа і всіх республіканців.





В американській пресі зазначають, що стрілянину розслідують як замах на вбивство.



Своєю чергою Трамп прокоментував цей інцидент, заявивши, що в нього вистрілили, і куля потрапила у «верхню частину правого вуха», також він «почув свист, постріли і одразу відчув, як куля пронизала шкіру».



«Я хочу подякувати Секретній службі США та всім правоохоронним органам за їх швидку реакцію на стрілянину, яка щойно сталася в Батлері, штат Пенсільванія. Найголовніше, я хочу висловити свої співчуття сім'ї людини, яка була вбита на мітингу, а також сім'ї іншої людини, яка тяжко поранена. Неймовірно, що такий акт може мати місце у нашій країні. На цей момент нічого не відомо про стрілка, який зараз мертвий», — зазначив Трамп.



Нинішній американський президент Джо Байден засудив стрілянину і додав, що молиться за Трампа та його родину.



«Я радий чути, що він у безпеці і почувається добре. Я молюся за нього та його сім'ю, а також за всіх, хто був на мітингу, ми чекаємо на додаткову інформацію. В Америці немає такого насильства. Ми маємо об'єднатися як нація, щоб засудити його», — наводить слова Байдена The New York Times.