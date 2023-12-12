Сбывали наркотики в прифронтовом городе: в Донецкой области задержали злоумышленников

В Донецкой области полицейские прекратили деятельность организованной группы, которая сбывала наркотики в прифронтовом городе. Об этом сообщает Нацполиция.

По данным следствия, управлял наркобизнесом так званый «уголовный авторитет» из прифронтового населенного пункта.

Злоумышленники доставляли наркотики из соседней области и сбывали их в ограниченном кругу лиц. Ежемесячно наркоторговцы получали прибыль на сумму более 300 тысяч гривен.

Наркотические вещества, а именно метадон и каннабис организатор завозил лично или доставлял в прифронтовый регион через службы доставки грузов.

Правохранители провели 14 санкционированных обысков и изъяли около 8 кг каннабиса, метадон, соли PVP, ампулы «димедрол», мобильные телефоны, банковские карты, а также деньги: более 60 тысяч гривен и 500 долларов.

Кроме того, по месту жительства «криминального авторитета» правоохранители изъяли два автомата, пистолеты, охотничье ружье, гранату РГД-5, патроны к автоматическому оружию.