Вибух газу: в будинку окупованої Макіївки руйнується під'їзд

В окупованій Макіївці у житловому будинку руйнується під'їзд. У місцевих ЗМІ виявили руйнування після вибуху газу 21 липня.



Так, у другому під'їзді зруйновано одну міжквартирну панель, також одну панель — зі слідами значних деформацій. Окрім цього, постраждали перекриття вище 2 та до 5 поверхів по стояку постраждалих квартир, аналогічно спостерігаються деформації щодо сходових прольотів всього під'їзду. Також пошкоджено віконні блоки та ряд дверних отворів.

Російський «слідком» встановив, що вранці 21 липня у житловому будинку кварталу Гвардійський вибухнув газ. У будинку постраждали двоє людей, один перехожий також отримав травми.

Під'їзд, де стався вибух, тимчасово розселили.



Опорні конструкції будинку обстежує спеціальна комісія. Поки що невідомо, чи можна там жити.