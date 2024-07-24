Російського офіцера з дружиною підірвали сьогодні в автомобілі у Москві

У Москві підірвали автомобіль, в якому перебував російський офіцер з дружиною. Їх доправили до реанімації. Фото: Baza

У Москві вибухнув автомобіль заступника начальника 89-го центру супутникового зв'язку ЗС РФ Андрія Торгашова. Про це сьогодні повідомили ресурс «Феміністський антивоєнний опір», а також російські видання Mash і Baza.

Зазначається, що вибух стався о 6:30 ранку 24 липня на парковці у дворі будинку на Синявинській вулиці в Москві.

50-річному Торгашову, що сідав на той момент у машину Toyota Land Cruiser, відірвало ступні, його дружина дістала поранення обличчя. Одна з версій вибуху — «замах, пов'язаний з професійною діяльністю».

Разом із дружиною чоловік у реанімації у тяжкому стані.

Попередньо, саморобний вибуховий пристрій (СВП) було встановлено на днищі, під водієм. Вибухівка спрацювала, коли Торгашов увімкнув запалювання.

За інформацією Mash, після детонації потерпілий перебинтовував себе, незважаючи на те, що йому відірвало ступні ніг саморобною бомбою.

Його дружині посікло обличчя уламками.

Після перехожі віднесли заступника начальника радіоцентру супутникового зв'язку ЗС РФ подалі від машини і стали допомагати його дружині.

Момент закладки СВП під машину офіцера Торгашова сьогодні вночі потрапив на відео. За інформацією Mash, о 2:28 молодик у світлій толстовці підійшов до Toyota Land Cruiser і встановив вибухівку на днищі, під місцем водія. Потім зник.