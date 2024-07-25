Російські неонацисти взяли на себе відповідальність за вбивство Фаріон

Ірина Фаріон. Фото: Львівська ОВА

Російське неонацистське угруповання NS/WP (National-Socialism/White Power) взяло на себе відповідальність за вбивство мовознавиці та колишньої народної депутатки України Ірини Фаріон у Львові. Про це пише російський телеграм-канал ASTRA із посиланням на сторінку руху.

Як доказ своєї причетності до вбивства, угруповання показало фрагмент відео нібито з моментом нападу на Фаріон.

На цьому відео тривалістю 10 секунд спочатку показують Ірину Фаріон, яка навчає темношкірого легіонера українського футбольного клубу «Рух» Ернеста Антві української. Далі показують кадри з вулиці, на яких чути жіночий крик та звук пострілу. Також на цьому відео можна побачити автомобілі, схожі на ті, що стоять біля будинку Фаріон в день пострілу.

Сам канал створений лише 27 квітня, а на відео складно розібрати те, що відбувається, адже автор зйомки практично весь час закриває камеру пальцем.

ASTRA зазначає, що NS/WP також опублікувала маніфест, написаний російською мовою. У ньому наголошується, що Фаріон — «шкідниця» і «расова зрадниця». Також зазначається, що з цього дня починається біла революція.

NS/WP — неонацистська екстремістська група, що діє в Росії. У 2000-х роках багато не пов'язаних між собою нацистських груп використовували абревіатуру NS/WP.

У квітні 2024 року ФСБ заявила про запобігання терактам NS/WP у військкоматах та відділах поліції Росії. А влітку 2023 року ФСБ звинуватила рух у підготовці замахів на російських пропагандистів Володимира Соловйова та Маргариту Симоньян.

ФСБ стверджувала, що вбивство Соловйова нібито готувалося на замовлення Служби безпеки України, проте саме угруповання в соцмережах відкинуло будь-який зв'язок з урядом України.

Нагадаємо, у Львові 19 липня вчинили замах на Ірину Фаріон. Увечері того ж дня вона померла у лікарні.