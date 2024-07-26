Подозреваемого в убийстве Фарион суд отправил под стражу до 22 сентября

Галицкий районный суд Львова сегодня, 26 июля, отправил под стражу до 22 сентября Вячеслава Зинченко без права внесения залога. Парня подозревают в убийстве языковеда, экс-народного депутата Ирины Фарион.



Сторона обвинения просила арест без залога, аргументируя это тем, что подозреваемый может спрятать доказательства, сбежать или влиять на следствие.



Адвокат Зинченко Игорь Сулима выступал против, аргументируя это тем, что против его подзащитного нет доказательств. По его словам, еще не была проведена ни одна экспертиза.



Как сообщалось, 18-летнего Зинченко задержали 25 июля в Днепре в его квартире.



Утром 25 июля в сети появилась информация, что российская неонацистская группировка NS/WP (National-Socialism/White Power) взяла на себя ответственность за убийство Фарион.



Также Глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности об убийстве бывшего народного депутата Ирины Фарион. Задержанный готовился как минимум два месяца.