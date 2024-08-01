Сергей Кулиш завоевал серебро Олимпиады по стрельбе из винтовки с 50 м

Сергей Кулиш стал серебряным призером Олимпийских игр в стрельбе. Фото: Telegram / Стерненко

Сергей Кулиш стал серебряным призером Олимпийских игр в стрельбе из винтовки с трех позиций на дистанции 50 метров. Об этом говорится на официальной странице Национального олимпийского комитета Украины.



В четверг, 1 августа, украинец Сергей Кулиш выступил в финале Олимпийских игр в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений.



Победу одержал Лю Юкун из Китая. Для 31-летнего Сергея это четвертая Олимпиада, в Рио-2016 он завоевал серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, пишет Tribuna.



Украинский спортсмен и политик Жан Беленюк также у себя в Telegram-канале сообщил о добытой на Олимпиаде второй медали для Украины.



«Есть вторая медаль для Украины!», — написал он.



Напомним, украинская фехтовальщица Ольга Харлан выиграла поединок за третье место Олимпиады-2024 в Париже против кореянки Чой Сибин.