Сергій Куліш завоював срібло Олімпіади у стрільбі з гвинтівки з 50 м

Сергій Куліш став срібним призером Олімпійських ігор у стрільбі. Фото: Telegram / Стерненко

Сергій Куліш став срібним призером Олімпійських ігор у стрільбі з гвинтівки із трьох позицій на дистанції 50 метрів. Про це йдеться на офіційній сторінці Національного олімпійського комітету України.



У четвер, 1 серпня, українець Сергій Куліш виступив у фіналі Олімпійських ігор у стрільбі з гвинтівки з 50 м із трьох положень.



Перемогу здобув Лю Юкун із Китаю. Для 31-річного Сергія це четверта Олімпіада, у Ріо-2016 він завоював срібло у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів, пише Tribuna.



Український спортсмен та політик Жан Беленюк також у себе в Telegram-каналі повідомив про здобуту на Олімпіаді другу медаль для України.



«Є друга медаль для України!», - написав він.



Нагадаємо, українська фехтувальниця Ольга Харлан виграла поєдинок за третє місце на Олімпіаді-2024 у Парижі проти кореянки Чой Сібін.