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Сергій Куліш завоював срібло Олімпіади у стрільбі з гвинтівки з 50 м

01 серпня 2024, 11:44

Сергій Куліш завоював срібло Олімпіади у стрільбі з гвинтівки з 50 м

Сергій Куліш став срібним призером Олімпійських ігор у стрільбі. Фото: Telegram / Стерненко Сергій Куліш став срібним призером Олімпійських ігор у стрільбі. Фото: Telegram / Стерненко

Сергій Куліш став срібним призером Олімпійських ігор у стрільбі з гвинтівки із трьох позицій на дистанції 50 метрів. Про це йдеться на офіційній сторінці Національного олімпійського комітету України.

У четвер, 1 серпня, українець Сергій Куліш виступив у фіналі Олімпійських ігор у стрільбі з гвинтівки з 50 м із трьох положень.

Перемогу здобув Лю Юкун із Китаю. Для 31-річного Сергія це четверта Олімпіада, у Ріо-2016 він завоював срібло у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів, пише Tribuna.

Український спортсмен та політик Жан Беленюк також у себе в Telegram-каналі повідомив про здобуту на Олімпіаді другу медаль для України.

«Є друга медаль для України!», - написав він.

Нагадаємо, українська фехтувальниця Ольга Харлан виграла поєдинок за третє місце на Олімпіаді-2024 у Парижі проти кореянки Чой Сібін.

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