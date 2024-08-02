Из-за 20 рублей: «ДНР» под натиском местных жителей принудила перевозчика снизить стоимость проезда

На оккупированной территории повышение стоимости проезда на 20 рублей (10 гривен) вызвало возмущение местных жителей. Проезд стоимостью 70 рублей был установлен на маршруте «Харзыск-Макеевка».



В так называемом «Минтрансе ДНР» принудили перевозчика по маршруту №31 снизить стоимость проезда до 50 рублей.



Фото с новой ценой проезда вчера завирусилось в сети, люди были возмущены резкому повышению стоимости проезда.



Ранее, с 1 мая «ДНР» повысила до 30 рублей стоимость проезда на городских маршрутах.



В городском электротранспорте пообещали при этом не повышать цены до конца года. Первыми новые цены увидели жители Макеевки, Харцызска, Тореза, с 4 мая возобновилась плата за проезд в общественном транспорте Мариуполя. Вместе с Донецком в июле цены подняли в Горловке и Снежном, пишет местная пресса.



Перевозчики тем временем аргументируют необходимость повышения цен на проезд тем, что автобусы нужно содержать должным образом, обслуживать их, а также платить достойную зарплату водителям.