Через 20 рублів: «ДНР» під тиском місцевих жителів змусила перевізника знизити вартість проїзду

На окупованій території підвищення вартості проїзду на 20 рублів (10 гривень) викликало обурення місцевих мешканців. Проїзд вартістю 70 рублів був встановлений на маршруті «Харзиськ-Макіївка».



У так званому «Мінтрансі ДНР» змусили перевізника за маршрутом №31 знизити вартість проїзду до 50 рублів.



Фото з новою ціною проїзду вчора завірусилося у мережі, люди були обурені різким підвищенням вартості проїзду.



Раніше з 1 травня «ДНР» підвищила до 30 рублів вартість проїзду на міських маршрутах.



У міському електротранспорті пообіцяли при цьому не підвищувати ціни до кінця року. Першими нові ціни побачили мешканці Макіївки, Харцизька, Тореза, від 4 травня відновилася плата за проїзд у громадському транспорті Маріуполя. Разом із Донецьком у липні ціни підняли у Горлівці та Сніжному, пише місцева преса.



Перевізники тим часом аргументують необхідність підвищення цін на проїзд тим, що автобуси потрібно утримувати належним чином, обслуговувати їх та платити гідну зарплатню водіям.