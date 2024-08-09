Российские войска подошли на расстояние 15 километров к Покровску Донецкой области — аналитик BILD

Российские военные приблизились к Покровску Донецкой области на расстояние 15 километров. Карта: BILD

Военные подразделения оккупационной армии РФ приблизились к Покровску Донецкой области на расстояние 15 километров. Об этом 8 августа сообщил эксперт немецкого издания BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Отмечается, что после взятия Авдеевки в феврале текущего года российские войска стали наступать далее на северо-запад. Ближайшие крупный город на этом направлении — Покровск. Когда-то там жили 80 тысяч человек. Сейчас это важный для ВСУ логистический пункт, откуда открывается «дорога жизни» к Часов Яру, а также снабжаются другие передовые части.

Эксперт напоминает, что в начале года российские войска стояли в 38 километрах от Покровска. Сейчас они приблизились к городу на 15 километров, взяв очередное село.

«Российская армия вторжения захватила село Сергеевка Донецкой области. До Покровска [осталось] 15 километров», — сообщил Юлиан Рёпке. Согласно его оценке, скорость продвижения ВС РФ на этом направлении достигает 5 километров в неделю, а украинская оборона «частично рушится».

Ранее сообщалось, что с начала текущей недели спасатели вывезли из Покровского района 39 человек, из них — 11 детей.