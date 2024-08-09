Російські війська підійшли на відстань 15 кілометрів до Покровська Донецької області — аналітик BILD

Російські військові наблизилися до Покровська Донецької області на відстань 15 кілометрів. Карта: BILD

Військові підрозділи окупаційної армії РФ наблизилися до Покровська Донецької області на відстань 15 кілометрів. Про це 8 серпня повідомив експерт німецького видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Зазначається, що після взяття Авдіївки у лютому поточного року російські війська почали наступати далі на північний захід. Найближче велике місто на цьому напрямку — Покровськ. Колись там мешкали 80 тисяч людей. Зараз це важливий для ЗСУ логістичний пункт, звідки відкривається «дорога життя» до Часового Яру, а також постачаються інші передові частини.

Експерт нагадує, що на початку року російські війська стояли за 38 кілометрів від Покровська. Наразі вони наблизилися до міста на 15 кілометрів, взявши чергове село.

«Російська армія вторгнення захопила село Сергіївка Донецької області. До Покровська [залишилось] 15 кілометрів», — повідомив Юліан Рьопке. За його оцінкою, швидкість просування ЗС РФ на цьому напрямку сягає 5 кілометрів на тиждень, а українська оборона «частково руйнується».

Раніше повідомлялося, що з початку поточного тижня рятувальники вивезли з Покровського району 39 осіб, із них — 11 дітей.