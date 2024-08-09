СБУ дроном уразила ще один російський гелікоптер у Курській області: під удар потрапив Мі-8

Російський вертоліт Мі-8 у Курській області. Фото: кадр із відео

Безпілотник Служби безпеки України успішно уразив ще один російський гелікоптер у Курській області. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на джерела в СБУ.

Так, FPV-дрон Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки уразив гелікоптер у момент його польоту.

Як уточнив активіст та волонтер Сергій Стерненко, йдеться про гелікоптер Мі-8.

«Цього разу Мі-8 отримав удар у хвостову частину дроном із потужною осколковою бойовою частиною. Подальша доля Мі-8 невідома, але він перестав працювати у вказаному районі», – сказав він.

Відео ураження ще одного російського вертольота у Курській області: під удар потрапив Мі-8 https://t.co/FgeOVpt7MO pic.twitter.com/kLjSY6nJzv — Новини Донбасу (@novostidnua) August 9, 2024

Нагадаємо, що раніше FPV-дрон СБУ вперше в історії уразив російський ударний вертоліт Мі-28 у Курській області.