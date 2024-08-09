Влада ухвалила рішення про примусову евакуацію дітей із трьох населених пунктів Донеччини. Що потрібно знати

Координаційний штаб з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану через ситуацію з безпекою ухвалив рішення про примусову евакуацію дітей із трьох населених пунктів Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.



Йдеться про проведення обов'язкової евакуації примусовим чином дітей із їхніми батьками чи іншими законними представниками із селищ Цукурине, Іллінка та села Ізмайлівка Покровського району. Евакуація до безпечних регіонів проводитиметься протягом 60 днів. Для її здійснення розгорнуть приймальний пункт.



Евакуація провадиться безкоштовно. Щоб отримати консультацію щодо можливості виїхати у безпечні регіони, можна зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА за номером: 0-800-40-89-11. Також про бажання евакуюватися можна повідомити на «гарячу лінію» Мінреінтеграції 15-48 або написати в месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер 096-078-84-33.

Нагадаємо, що 7 серпня для захисту населення оголосили обов'язкову евакуацію із 23 населених пунктів п'яти громад на Сумщині.