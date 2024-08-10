ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 — ЗМІ

Українські військові збили російський військовий гелікоптер Ка-52 у Курській області. Це випливає з допису російського каналу Fighterbomber, який спеціалізується на авіації.



За його словами, гелікоптер збили пострілом із ПЗРК впритул.



Також збиття Ка-52 підтвердив російський льотчик та Z-блогер Олексій Воєвода.



Російська сторона не коментує втрату гелікоптера.



Раніше безпілотник Служби безпеки України успішно вразив ще один російський гелікоптер у Курській області. До цього FPV-дрон СБУ вперше в історії вразив російський ударний гелікоптер Мі-28 у Курській області.