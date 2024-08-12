На Донетчине остаются без света более 135 населенных пунктов — Минэнерго

В Донецкой области в понедельник, 12 августа, без электроэнергии остается 139 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«На утро остаются без напряжения 139 населенных пунктов — всего 83,8 тысячи абонентов», — говорится в сообщении.



В Минэнерго отметили, что в результате российских обстрелов за 11 августа обесточены более 8 тысяч абонентов в 5 населенных пунктах. Энергетики дали свет 6,1 тыс. абонентам в 6 населенных пунктах.



Ранее мы писали, что 10 августа город Краматорск частично остался без света в результате российского обстрела.