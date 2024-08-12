На Донеччині залишаються без світла понад 135 населених пунктів — Міненерго

На Донеччині у понеділок, 12 серпня, без електроенергії залишається 139 населених пунктів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«На ранок залишаються без напруги 139 населених пунктів — всього 83,8 тис. абонентів», — йдеться в повідомленні.



У Міненерго зазначили, що внаслідок російських обстрілів за 11 серпня знеструмлено понад 8 тис. абонентів у 5 населених пунктах. Енергетики дали світло 6,1 тис. абонентів у 6 населених пунктах.



Раніше ми писали, що 10 серпня місто Краматорськ частково залишилося без світла внаслідок російського обстрілу.