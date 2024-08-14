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ВСУ отбили у оккупантов позиции вблизи Северска и продвинулись на Запорожье – ISW

14 августа 2024, 15:59

ВСУ отбили у оккупантов позиции вблизи Северска и продвинулись на Запорожье – ISW

Ситуация вблизи Северска. Фото: карта ISW Ситуация вблизи Северска. Фото: карта ISW

Украинские силы отбили позиции на Северском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 августа, показывают, что ВСУ недавно продвинулись к западу от села Спорное юго-восточнее города Северск Донецкой области.

Также украинские войска недавно продвинулись в западной части Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, показывают, что Силы обороны продвинулись северо-западнее села Вербовое.

Напомним, что ранее украинская армия отбила у войск России позиции в районах Торецка и Северска на Донетчине.

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