ЗСУ відбили у окупантів позиції поблизу Сіверська і просунулися на Запоріжжі – ISW

Ситуація поблизу Сіверська. Фото: карта ISW

Українські сили відбили позиції на Сіверському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 серпня, показують, що ЗСУ нещодавно просунулися на захід від села Спірне на південний схід від міста Сіверськ Донецької області.

Також українські війська нещодавно просунулися у західній частині Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 серпня, показують, що Сили оборони просунулися на північний захід від села Вербове.

Нагадаємо, що раніше українська армія відбила у військ Росії позиції в районах Торецька та Сіверська на Донеччині.