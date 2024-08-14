ЗСУ відбили у окупантів позиції поблизу Сіверська і просунулися на Запоріжжі – ISW

Українські сили відбили позиції на Сіверському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.
Геолокаційні кадри, опубліковані 9 серпня, показують, що ЗСУ нещодавно просунулися на захід від села Спірне на південний схід від міста Сіверськ Донецької області.
Також українські війська нещодавно просунулися у західній частині Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 серпня, показують, що Сили оборони просунулися на північний захід від села Вербове.
Нагадаємо, що раніше українська армія відбила у військ Росії позиції в районах Торецька та Сіверська на Донеччині.
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