Стрельба на Тернопольщине: подробности

В Тернопольской области полицейские задержали вооруженного мужчину, который стрелял по людям. Предварительно в результате стрельбы два человека погибли, еще трое получили ранения, сообщает Национальная полиция Украины.



Очевидцы сообщают, что стрельба произошла не детской площадке в селе Доброводы. Стрелявший был одет в овеянную форму. По данным полиции, он несколько раз «выстрелил из автоматического оружия в направлении людей и скрылся».



По информации полиции, для поиска стрелка в регионе ввели специальную полицейскую операцию. Правоохранители установили личность подозреваемого, а также возможное направление его передвижения.



«В результате дальнейших слаженных действий с привлечением сотрудников спецподразделения КОРД, мужчина, причастный к совершению преступления, был задержан. Им оказался 45-летний житель Житомирской области. Полицейские изъяли у него оружие», — сообщает полиция.



Сейчас устанавливаются обстоятельства чрезвычайного происшествия. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.