Стрілянина на Тернопільщині: подробиці

На Тернопільщині поліцейські затримали озброєного чоловіка, який стріляв по людях. Попередньо внаслідок стрілянини двоє людей загинули, ще троє отримали поранення, повідомляє Національна поліція України.



Очевидці повідомляють, що стрілянина сталася на дитячому майданчику в селі Доброводи. Той, хто стріляв, був одягнений у військову форму. За даними поліції, він кілька разів «вистрілив з автоматичної зброї у напрямку людей і втік».



За інформацією поліції, для пошуку стрільця в регіоні запровадили спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці встановили особу підозрюваного, а також можливий напрямок його пересування.



«Внаслідок подальших злагоджених дій із залученням співробітників спецпідрозділу КОРД, чоловіка, причетного до скоєння злочину, було затримано. Ним виявився 45-річний мешканець Житомирської області. Поліцейські вилучили зброю», — повідомляє поліція.



Наразі встановлюються обставини надзвичайної події. Вирішується питання щодо внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.