САП запросила для голови АМКУ Павла Кириленка арешт із заставою у 120 млн гривень

Павло Кириленко. Фото: АМКУ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрати для голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 120 млн гривень. Про це повідомляє «Суспільне».

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу розпочалося у ВАКС вчора, 15 серпня. На засіданні були присутні Кириленко, його адвокати та прокурор САП. Хоча засідання було відкритим, суд заборонив трансляцію та зйомку, зазначає «Суспільне».

Сторона звинувачення стверджує, що Кириленко має змогу втекти та ховатися. Голова АМКУ двічі виїжджав за кордон під час повномасштабного вторгнення, йдеться у повідомленні.

Засідання ВАКС було перенесено на 20 серпня.

Нагадаємо, 14 серпня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що керівника держоргану зі спеціальним статусом підозрюють у збагаченні на понад 56 млн грн.