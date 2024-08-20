«Ворог просувається швидше, ніж очікувалося»: до Мирнограда від лінії фронту залишається менше п'яти кілометрів

Лінія фронту знаходиться вже менш ніж за п'ять кілометрів від міста Мирноград Донецької області. Про це в ефірі «Радіо Свобода» повідомив виконувач обов'язків голови Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк.

За його словами, щодня Покровська громада та частина самого Покровська перебувають під ударами.

«І по приватному сектору, і по промзоні. Люди бачать, чують», – сказав Третяк.

Начальник МВА зазначив, що російські війська просуваються швидше, ніж очікувалося.

«Тому ми до кінця тижня намагаємося зробити максимально в евакуації людей. Сподіваюся, що до кінця тижня буде вже менш як 10 тисяч (мешканців у місті – ред.), але я не можу про це говорити впевнено», – заявив він.

Нагадаємо, що у Покровській громаді на Донеччині оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми.