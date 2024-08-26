В оккупированном Антраците Луганской области сгорел пассажирский автобус

На автовокзале в оккупированном Антраците Луганской области сегодня около 14:00 сгорел пассажирский автобус.

По информации местного пророссийского СМИ, перед пожаром водитель высадил пассажиров и ждал следующих. Когда он завел автобус, тот начал дымить и резко вспыхнул. Шофер успел выскочить.

Сообщается, что автобус выгорел полностью.

Напомним, в российском городе Калач-на-Дону Волгоградской области ночью 22 августа прогремели взрывы из-за якобы атаки с применением беспилотников и работы сил и средств противовоздушной обороны. После этого произошел пожар на военном аэродроме.