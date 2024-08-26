В окупованому Антрациті Луганської області згорів пасажирський автобус

На автовокзалі в окупованому Антрациті Луганської області сьогодні близько 14:00 згорів пасажирський автобус.

За інформацією місцевого проросійського ЗМІ, перед пожежею водій висадив пасажирів і чекав на наступних. Коли він завів автобус, той почав диміти і різко спалахнув. Шофер встиг вискочити.

Повідомляється, що автобус повністю вигорів.

Нагадаємо, в російському місті Калач-на-Дону Волгоградської області вночі 22 серпня прогриміли вибухи через нібито атаку із застосуванням безпілотників і роботи сил і засобів протиповітряної оборони. Після цього сталася пожежа на військовому аеродромі.