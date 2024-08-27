Массированный обстрел Украины: известно о четырех погибших и более 15 раненых

Продолжается спасательная операция на местах попаданий и падений обломков в областях Украины. Фото: ГСЧС

В результате массированного обстрела 27 августа четверо людей погибли, более 15 — получили ранения. Сейчас в городах проходят аварийно-спасательные работы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«Продолжается спасательная операция на местах попаданий и падений обломков в областях Украины, которые были этой ночью под российской атакой. Все службы привлечены, происходит разбор завалов», — отметил он.



По словам Зеленского, четыре человека погибли и 16 пострадали.



«Обязательно ответим России на этот и все другие удары. Нельзя безнаказанно совершать преступления против человечности», — резюмировал он.



Ранее мы писали, что в ночь на 27 августа российские войска атаковали Украину с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе, всего — 91 средство воздушного нападения. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и 60 БПЛА.