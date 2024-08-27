Масований обстріл України: відомо про чотирьох загиблих та понад 15 поранених

Триває рятувальна операція на місцях влучень та падінь уламків в областях України. Фото: ДСНС

Внаслідок масованого обстрілу 27 серпня четверо людей загинули, понад 15 — отримали поранення. Наразі у містах проводять аварійно-рятувальні роботи. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Триває рятувальна операція на місцях влучань і падінь уламків в областях України, які були цієї ночі під російською атакою. Усі служби залучені, відбувається розбір завалів», — зазначив він.



За словами Зеленського, чотири особи загинули та 16 постраждали.



«Обов’язково відповімо Росії на цей та всі інші удари. Не можна безкарно скоювати злочини проти людяності», — резюмував він.



Раніше ми писали, що в ніч проти 27 серпня російські війська атакували Україну за допомогою ракет і ударних дронів-камікадзе, всього — 91 засіб повітряного нападу. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та 60 БПЛА.