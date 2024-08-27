Силы ПВО ночью сбили 5 крылатых ракет и 60 дронов — Олещук

РФ второй день подряд массированно атаковала Украину. Фото: Николай Олещук

В ночь на 27 августа российские войска атаковали Украину с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе, всего — 91 средство воздушного нападения. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и 60 БПЛА. Об этом сообщил командующий ВС Николай Олещук.



По его словам, оккупанты нанесли удар по Украине ракетами различных типов и ударными БпЛА:



- 3-мя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал» (с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой область — РФ);



- баллистической ракетой «Искандер-М» (из Крыма);



- крылатой ракетой «Искандер-К» (из Воронежской область — РФ);



- 5-ю крылатыми ракетами Х-101 (с бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской область — РФ);



- 81 ударным БпЛА типа «Shahed» (из Ейска и Курской области — РФ).



По состоянию на 9:00 ПВО сбила 5 крылатых ракет Х-101 и 60 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136».



Как отмечается, десять беспилотников локально засечены (предположительно упали) на территории Украины, один пересек границу с Беларусью, еще около десяти находятся в воздушном пространстве Украины.



Боевая работа велась в большинстве регионов страны: в Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Кировоградской областях.



Ранее мы писали, что россияне за 26 августа ранили одного человека в Донецкой области.