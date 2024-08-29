Обстрел Константиновки: россияне ударили по центру города, ранены четыре женщины

Последствия обстрела центра Константиновки. Фото: Донецкая областная прокуратура

29 августа ВС РФ из ствольной артиллерии ударили по центру города Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Ранения разной степени тяжести получили четыре женщины в возрасте 53, 55, 77 и 84 лет. Им оказали медицинскую помощь. Повреждены частный и многоквартирные дома, автомобили, линии электросети, газо- и водоснабжения.

Напомним, что российские оккупанты днем ударили по Константиновке.