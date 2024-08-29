Обстріл Костянтинівки: росіяни вдарили по центру міста, поранені чотири жінки

Наслідки обстрілу центру Костянтинівки. Фото: Донецька обласна прокуратура

29 серпня ЗС РФ зі ствольної артилерії вдарили по центру міста Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали чотири жінки віком 53, 55, 77 та 84 роки. Їм надали медичну допомогу. Пошкоджені приватний та багатоквартирні будинки, автомобілі, лінії електромережі, газо- та водопостачання.

Нагадаємо, що російські окупанти вдень ударили по Костянтинівці.