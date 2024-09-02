На Донетчине остаются 160 населенных пунктов без света

По состоянию на утро 2 сентября в Донецкой области 160 населенных пунктов остаются без электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«На утро без света остаются 113,1 тыс. абонентов в 160 населенных пунктах», — говорится в сообщении.



В Минэнерго уточнили, что из-за российских обстрелов за 1 сентября обесточены 5,8 тыс. абонентов в 4 населенных пунктах. Энергетики восстановили электроснабжение для 4,5 тыс. абонентов в 3 населенных пунктах.



Ранее мы писали, что в Славянске запускают уличное освещение.