Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

На Донеччині залишаються 160 населених пунктів без світла

02 вересня 2024, 16:32

На Донеччині залишаються 160 населених пунктів без світла

Станом на ранок 2 вересня на Донеччині 160 населених пунктів залишаються без електропостачання. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

«На ранок без світла залишаються 113,1 тис. абонентів у 160 населених пунктах», — йдеться в повідомленні.

У Міненерго уточнили, що через російські обстріли за 1 вересня знеструмлено 5,8 тис. абонентів у 4 населених пунктах. Енергетики відновили електропостачання для 4,5 тис. абонентів у 3 населених пунктах.

Раніше ми писали, що у Слов'янську запускають вуличне освітлення.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Організації
Міненерго

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:58
В окупованому Маріуполі партизани влаштували диверсію на залізниці: рух поїздів призупинений
10:13
Поблизу Сєвєродонецька виникла масштабна лісова пожежа: вогонь перекинувся на околиці міста, згоріли десятки будинків – ОВА
22:16
Головне за день: Черговий удар по Харкову. Війська РФ захопили Парасковіївку на Донеччині
12:35
Війська РФ захопили Парасковіївку на Донеччині — DeepState
23:03
Головне за день: Атака на Часів Яр. У Харкові збільшилася кількість загиблих
11:09
Російські війська 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу: 2 особи загинули, 9 поранено
08:45
Карлівка на Донеччині перейшла під контроль росіян
23:43
Головне за день: Бої на околицях Селідового. Авіаудар по центру Харкова
23:20
СБУ повідомила про підозру путінському куратору окупованих територій України Сергію Кірієнку
21:16
РФ створює на Запоріжжі новий батальйон. У Маріуполі два роки чекають на ремонт будинків: дайджест ►
18:32
Дітей годувати нічим: на окупованій Донеччині не профінансували харчування у школах та дитсадках
16:48
У «ДНР» звільнили «міністра освіти» перед 1 вересня
15:44
ДТП у Донецьку: дві машини згоріли, є постраждалі
11:15
Російські військові 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу
10:07
З окупованих Росією територій до України повернулися 14 дітей
08:45
Вночі дрони атакували три регіони РФ та окупований Крим
23:26
Головне за день: Просування росармії на покровському напрямі. У РФ другу добу горить нафтобаза
21:44
«Суд» виніс «вирок» мешканці Луганщини, яку окупанти звинуватили у підриві ексфінансиста голови угруповання «ЛНР»
17:30
Бійці 24 ОМБр та ресурс DeepState спростували інформацію про 40-відсотковий контроль Часового Яру військами РФ
13:40
На териконі у районі Михайлівки у Покровському районі українські військові дроном збили прапор РФ
усі новини
17:36
Нідерланди анонсували пакет допомоги Україні на понад 200 млн євро
17:13
У Покровську залишається понад 30 тисяч жителів, місто щодня залишають дві тисячі цивільних — голова МВА
16:58
В окупованому Маріуполі партизани влаштували диверсію на залізниці: рух поїздів призупинений
16:32
На Донеччині залишаються 160 населених пунктів без світла
16:24
У Донецькій та Луганській областях жителі отримають допомогу на опалювальний сезон. Що потрібно знати
15:59
Міноборони схвалило до постачання до ЗСУ український бронетранспортер «Хорунжий»
15:44
У Селидовому через російську атаку загинув чоловік
15:38
Масований обстріл центру Курахового: у поліції показали кадри, як рятували поранених людей під ударами РФ
15:09
Десантники ЗСУ відбили штурми росіян на Курахівському напрямку: знищені кілька груп армії РФ
14:52
Військовослужбовці знищили групу російських штурмовиків на Покровському напрямі
14:23
Росіяни з артилерії обстріляли Нікополь: є постраждалі
14:01
Масштабна пожежа у Національному парку «Святі гори» на Донеччині. Скільки загорілося будинків і чи є загроза для інших
13:38
Покровськ готують до оборони: в деяких кварталах міста будують укріплення
12:59
Паралімпійські ігри у Парижі-2024: спортсмени з Донецької області вибороли сім медалей
12:50
На Донеччині у Національному парку «Святі гори» виникла масштабна пожежа: вогонь знищив 1500 га лісу та перекинувся на будинки
12:06
Мирноград: Евакуація продовжується, околиці повністю зруйновані ►
11:55
Сили оборони закінчили зачистку по лінії Мала Локня-Погребки Курської області — DeepState
11:12
У Слов'янську працюватиме вуличне освітлення
10:47
Російські окупанти атакували Костянтинівку: спалахнула пожежа
10:13
Поблизу Сєвєродонецька виникла масштабна лісова пожежа: вогонь перекинувся на околиці міста, згоріли десятки будинків – ОВА
усі новини
ВІДЕО
Порятунок поранених у Кураховому. Фото: кадр із відео Масований обстріл центру Курахового: у поліції показали кадри, як рятували поранених людей під ударами РФ
02 вересня, 15:38
Знищення штурмових груп ЗС РФ на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео Десантники ЗСУ відбили штурми росіян на Курахівському напрямку: знищені кілька груп армії РФ
02 вересня, 15:09
Масштабна лісова пожежа у Національному природному парку «Святі гори». Фото: кадр із відео На Донеччині у Національному парку «Святі гори» виникла масштабна пожежа: вогонь знищив 1500 га лісу та перекинувся на будинки
02 вересня, 12:50
Мирноград: Евакуація продовжується, околиці повністю зруйновані ► Мирноград: Евакуація продовжується, околиці повністю зруйновані ►
02 вересня, 12:06
Внаслідок обстрілу Харкова пошкоджено торговий центр. Фото: соцмережі Війська РФ обстріляли Харків: вже більше 40 постраждалих
01 вересня, 15:45
Пожежа на ГРЕС у Тверській області після атаки БПЛА. Кадр з відео Дрони масовано атакували Росію: сталися пожежі на енергооб'єктах
01 вересня, 09:34
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір