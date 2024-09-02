На Донеччині залишаються 160 населених пунктів без світла

Станом на ранок 2 вересня на Донеччині 160 населених пунктів залишаються без електропостачання. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«На ранок без світла залишаються 113,1 тис. абонентів у 160 населених пунктах», — йдеться в повідомленні.



У Міненерго уточнили, що через російські обстріли за 1 вересня знеструмлено 5,8 тис. абонентів у 4 населених пунктах. Енергетики відновили електропостачання для 4,5 тис. абонентів у 3 населених пунктах.



Раніше ми писали, що у Слов'янську запускають вуличне освітлення.