В Славянске будет работать уличное освещение

Со 2 сентября в Славянске возобновляется наружное освещение. Фото: Вадим Лях

С понедельника, 2 сентября, в Славянске Донецкой области будет возобновлено внешнее освещение, на улицах города будут светить фонари. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



«С сегодняшнего дня на улицах Славянска возобновляем освещение. Пока — с 20:00 до 21:00», — отметил он.



Как отмечается, по мере уменьшения светового дня, будет уличного освещение будет становиться все больше.



Ранее мы писали, что российские оккупанты 29 августа обстреляли Славянск, в некоторых районах пропал свет.