Вечерний обстрел Харькова и Днепра: последствия

Один человек погиб и трое пострадали в результате ракетной атаки РФ по Днепру вечером 2 августа. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.



Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что никто не пострадал от недавнего авиационного удара по городу в Киевском и Салтовском районах города.



«Один из недавних взрывов, которые слышал Харьков, второй раз за день произошел в Киевском районе. К счастью — без жертв, пострадавших и разрушений. Другой прилет — в Салтовском районе. Также без пострадавших и разрушений», — сообщил он.



Позже Терехов сообщил о еще одном взрыве в Киевском районе.



«Еще один УАБ прилетел по району частного сектора в Киевском районе. Есть значительные повреждения дома, во двор которого залетела вражеская авиабомба. К счастью — без погибших, пострадавших и пожара», — рассказал Терехов.



Как сообщалось, к вечеру 2 сентября число пострадавших в результате российских авиаударов, нанесенных по Харькову выросло. По состоянию на 18:10 пострадали 13 человек