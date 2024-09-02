Вечірній обстріл Харкова та Дніпра: наслідки

Одна людина загинула та троє постраждали внаслідок ракетної атаки РФ по Дніпру ввечері 2 серпня. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.



Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ніхто не постраждав від недавнього авіаційного удару по місту у Київському та Салтівському районах міста.



«Один із недавніх вибухів, які чув Харків, вдруге за день стався у Київському районі. На щастя, без жертв, постраждалих та руйнувань. Інший приліт — у Салтівському районі. Також без постраждалих та руйнувань», — повідомив він.



Пізніше Терехов повідомив про ще один вибух у Київському районі.



«Ще один УАБ прилетів районом приватного сектору в Київському районі. Існують значні пошкодження будинку, у двір якого залетіла ворожа авіабомба. На щастя — без загиблих, постраждалих та пожежі», — розповів Терехов.



Як повідомлялося, до вечора 2 вересня кількість постраждалих в результаті російських авіаударів, завданих Харковом, зросла. Станом на 18:10 постраждали 13 людей.