Будет ли работать «Укрпочта» в Покровске: ответ гендиректора компании

Компания «Укрпочта» будет продолжать функционировать в Покровске Донецкой области. Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский.



Как отмечается, в сети появилась информация о прекращении работы «Укрпочты» в прифронтовом городе, однако он опроверг эту информацию.



«Когда мы говорим, что Укрпочта возвращается первой и последней покидает населенные пункты — это не просто слова и реклама, это конкретные действия. Укрпочта продолжает свою работу по обеспечению населения базовыми услугами», — отметил он.



Смилянский добавил, что в городе работают 4 отделения, еще 2 — в Покровской громаде, остальные села покрывается на 100% передвижными отделениями. Разработаны и уже воплощены в жизнь альтернативные пути доставки, чтобы работать в максимально безопасных условиях.



«Безгранично благодарю нашу героическую команду! Обязательно приду к ним в гости на следующей неделе. Спасибо местным властям за содействие и совместную работу», — резюмировал он.



Ранее мы писали, что в Покровске продолжается принудительная эвакуация семей с детьми, известно, что по состоянию на 2 сентября в городе остается около 30 тысяч жителей, в частности, детей — 1365.