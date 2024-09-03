Чи працюватиме «Укрпошта» у Покровську: відповідь гендиректора компанії

Компанія «Укрпошта» продовжуватиме функціонувати у Покровську Донецької області. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.



Як зазначається, у мережі з'явилася інформація про припинення роботи «Укрпошти» у прифронтовому місті, проте він спростував цю інформацію.



«Коли ми говоримо, що Укрпошта повертається першою та останньою залишає населені пункти — це не просто слова та реклама, це конкретні дії. Укрпошта продовжує свою роботу із забезпечення населення базовими послугами», — зазначив він.



Смілянський додав, що у місті працюють 4 відділення, ще 2 — у Покровській громаді, решта сіл покривається на 100% пересувними відділеннями. Розроблено та вже втілено в життя альтернативні шляхи доставки, щоб працювати в максимально безпечних умовах.



«Безмежно дякую нашій героїчній команді! Обов'язково прийду до них у гості наступного тижня. Дякую місцевій владі за сприяння та спільну роботу», — резюмував він.



Раніше ми писали, що у Покровську триває примусова евакуація сімей з дітьми, відомо, що станом на 2 вересня у місті залишається близько 30 тисяч мешканців, зокрема дітей – 1365.