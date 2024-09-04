Бійці Нацгвардії влаштували засідку на російську штурмову групу у районі Селидового: усіх окупантів ліквідували

Засідка на російську штурмову групу в районі Селидового. Фото: кадр із відео

Українські нацгвардійці влаштували засідку на російську штурмову групу у районі міста Селидове Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Національної гвардії України.

Окупанти, крім штурмів українських позицій, намагаються проводити й диверсійно-розвідувальні дії.

Завдяки скоординованій роботі та даним розвідки військовослужбовці 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії «Кара-Даг» виявили групу російських військових, які намагалися переміститися ближче до міста, та влаштували їм засідку.

В результаті окупантів ліквідували вогнем зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, що українські десантники відбили наступ колони техніки РФ на Курахівському напрямку.