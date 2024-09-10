Осужденных в России украинцев хотят отправлять на родину отбывать срок

После терактов в СИЗО российского Ростова и Волгоградской исправительной колонии сотрудники ФСИН РФ начали предлагать иностранцам отбывать наказание на родине. Об этом сообщило издание «Важные истории».

«В российских колониях осужденным из Украины, Беларуси, стран Центральной Азии и западных государств предлагают написать соответствующее заявление и отправиться отбывать наказание на родину», — говорится в сообщении.

Источник «Важных историй» заявил, что руководство ФСИН решило депортировать иностранцев, опасаясь повторения недавних терактов в ИК-19 в Волгоградской области и в СИЗО Ростова.

Так, правозащитник Иван Асташин рассказал изданию об осужденном еще до полномасштабного вторжения украинце, безуспешно пытавшимся все это время попасть на родину.

Сейчас ему наконец предложили написать заявление и отправиться отбывать оставшийся срок в Украине.