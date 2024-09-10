Засуджених у Росії українців хочуть відправляти на батьківщину відбувати термін

Після терактів у СІЗО російського Ростова та Волгоградської виправної колонії співробітники ФСВП РФ почали пропонувати іноземцям відбувати покарання на батьківщині. Про це повідомило видання «Важливі історії».

«У російських колоніях засудженим з України, Білорусі, країн Центральної Азії та західних держав пропонують написати відповідну заяву і відправитися відбувати покарання на батьківщину», — йдеться у повідомленні.

Джерело «Важливих історій» заявило, що керівництво ФСВП вирішило депортувати іноземців, побоюючись повторення нещодавніх терактів в ІЧ-19 у Волгоградській області та в СІЗО Ростова.

Так, правозахисник Іван Асташин розповів виданню про засудженого ще до повномасштабного вторгнення українця, котрий безуспішно намагався весь цей час потрапити на батьківщину.

Зараз йому нарешті запропонували написати заяву і відправитися відбувати термін, що залишився, в Україні.