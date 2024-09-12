Війська Росії обстріляли Мирноград: рятувальники гасили масштабну пожежу на ринку та потрапили під повторний удар

Масштабна пожежа на ринку у Мирнограді. Фото: ДСНС

11 вересня російські окупанти завдали удару по місту Мирноград Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа на території місцевого ринку. Після прибуття на місце рятувальники встановили, що горять понад 30 торгових павільйонів на площі 350 квадратних метрів.

Під час гасіння пожежі росіяни завдали повторного удару безпосередньо поблизу місця, де знаходилися бійці ДСНС. Через загрозу життю та здоров'ю рятувальників ухвалили рішення тимчасово припинити гасіння та повернутися до постійного місця дислокації.

Нагадаємо, що в Донецькій області евакуаційна група ДСНС потрапила під обстріл окупантів, внаслідок чого поранені рятувальники.