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Окупанти тиснуть на Курахівському напрямку — Генштаб ЗСУ

13 вересня 2024, 18:22

Окупанти тиснуть на Курахівському напрямку — Генштаб ЗСУ

Ситуація на лінії бойового зіткнення на сході та півдні України залишається напруженою. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, за добу сталося 69 бойових зіткнень.

Найбільше атак російських військ було на Курахівському напрямку — 21 бойове зіткнення, а також на Лиманському — 14 і Покровському — 11.

 Так, на Курахівському напрямку окупанти атакували в районах Українська, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Станом на 16:00 тривають чотири бої в районах Костянтинівки та Желанного Першого.

На Лиманському напрямку окупанти атакували біля Копанок, Греківки, Макіївки, Невського, Ямполівки, Торського, Серебрянки та Білогорівки. Десять бойових зіткнень станом на 16:00 завершилися, ще чотири — тривають. Окупант також застосовував штурмову авіацію районами Новоєгорівки та Серебрянського лісництва.

На Покровському напрямі з початку доби окупанти роблять спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Новоолександрівка, Миролюбівка, Новотроїцьке та Гродівка. Сили оборони стримують натиск і відбили дев'ять атак військ РФ, два бойові зіткнення ще тривають.

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На Покровському напрямку останніми тижнями ситуація вирівнюється. Про це під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії заявив президент України Володимир Зеленський.

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